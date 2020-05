Pregiudicato arrestato per furto a Prato

Ieri, 27 maggio, i carabinieri del Norm della Compagnia di Prato hanno rintracciato un marocchino di 29 anni, già condannato per la commissione di reati di furto e come tale destinatario di un provvedimento di Esecuzione per la Carcerazione del Tribunale di Prato. Dovrà scontare due anni e mezzo di reclusione. L’uomo è stato arrestato sui binari della Stazione Ferroviaria di Prato, da dove stava per partire per raggiungere Firenze, grazie ad una serie di accertamenti che andavano avanti da un paio di settimane. L’esecuzione dei provvedimenti di carcerazione emessi dopo il giudizio penale degli imputati, soprattutto quando condannati in contumacia, assorbe un notevole impegno operativo da parte degli uomini del Comando Provinciale di Prato, soprattutto per la grande difficoltà di rintracciare i condannati che si adoperano in ogni modo per far perdere le proprie tracce. Rappresenta però l’epilogo naturale e fondamentale a sostegno dell’efficacia della funzione repressiva e preventiva della pena che qualora elusa vanificherebbe tutte le precedenti gravose attività operative, investigate e di giudizio necessarie per raggiungerla. Da ieri l’uomo ha iniziato a scontare la condanna nell’Istituto di pena pratese.