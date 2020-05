Ritorno a scuola, Rossetti: "Indicazioni chiare e univoche dal ministero"

Nelle settimane scorse il sindaco di Cerreto Guidi, Simona Rossetti, con delega all’Istruzione nell’Empolese Valdelsa, aveva rilanciato in un intervento pubblico, la necessità della riapertura della scuola attraverso soluzioni che fossero condivise tra enti, scuola e famiglie e che naturalmente avessero come stella polare la sicurezza.

Il sindaco torna ora sull’argomento ripartendo da quella presa di posizione ribadendo quanto sia urgente avere indicazioni chiare dal Ministero.

“Ribadisco ciò che ho detto un mese fa. Settembre è alle porte e il lavoro da fare per far tornare i ragazzi a scuola in sicurezza è grande - ribadisce Simona Rossetti -. È necessario avere linee guida univoche e precise per poter predisporre la ripartenza. Queste indicazioni sono fondamentali per poter adeguare spazi e edifici, strumenti elettronici e connessione, turni del tempo scuola, divisione delle classi in gruppi, attenzione per la disabilità. Nonostante questo, in queste settimane stiamo facendo un’analisi seria degli spazi. Stiamo misurando letteralmente le aule con i numeri attuali delle composizioni delle classi e cercando anche altre soluzioni. Fondamentale sarà una integrazione di risorse progettuali e che ci siano gli organici necessari.

Questo prezioso lavoro ha tuttavia bisogno di essere sostenuto da indicazioni ministeriali che permettano senza ulteriori indugi di concretizzarlo”.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa