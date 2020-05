Rubano occhiali di marca, due giovani denunciati dai carabinieri

Ieri i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Prato hanno denunciato in stato di libertà due giovani, lui 17enne e lei 21enne, responsabili del furto di due costose paia di occhiali avvenuto in mattinata presso un noto negozio pratese di ottica.

I due avevano messo in atto una tecnica collaudata, entrando prima separatamente nel negozio; poi mentre il ragazzo distraeva il commesso, la giovane donna si impossessava della refurtiva per poi allontanarsi allo scopo del successivo ricongiungimento.

Ma stavolta al titolare del negozio non è sfuggita la manovra dei due complici, insospettito dal fatto che il ragazzo aveva fatto di tutto per sovrapporre la sua figura a quella della ragazza per nasconderla alla vista degli addetti, mentre consumava il furto. Appurato l’ammanco di due paia di occhiali dopo che la donna era uscita dal negozio, ha trattenuto con una scusa il suo complice il tempo necessario per una rapida visione dei filmati registrati dal circuito di videosorveglianza, trovando così conferma ai propri sospetti. Il negoziante ha seguito il ragazzo dopo l’uscita dal negozio e ha avvisato contestualmente le forze dell’ordine che sono intervenute poi in via Dei Bocchi Neri. A conclusione della rapida investigazione la refurtiva è stata recuperata ed i due giovani rispettivamente denunciati dai Carabinieri alla Procura della Repubblica di Prato ed alla Procura per i Minorenni di Firenze. Per entrambi l’accusa è di furto aggravato. Per la ragazza c’è l’aggravante di aver coinvolto un minore nell’attività delittuosa.