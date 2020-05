Mostra pistola giocattolo dopo sorpasso azzardato, denunciato 19enne

Lui aveva sorpassato in modo poco avveduto, l'altro automobilista si è lamentato suonando il clacson e l'altro ha mostrato una pistola (un'arma giocattolo senza tappo rosso). Per questo un 19enne albanese è stato rintracciato e denunciato per minacce aggravate in quel di Lucca. Il fatto è avvenuto ieri sera alle 19 circa in viale Marconi. Il giovane denunciato era in auto con la fidanzata su di una utilitaria. La polizia è stata allarmata e in poco tempo ha rintracciato l'auto. L'arma giocattolo è stata poi sequestrata.