Svastica di fronte la casa di una famiglia ebraica a Firenze

Una svastica in una via di Campo di Marte, sul selciato di fronte all'abitazione di una famiglia di origine ebraica, che non è ancora stata rimossa. Lo denunciano i consiglieri a Palazzo Vecchio di Sinistra Progetto Comune Antonella Bundu e Dmitrij Palagi in riferimento a quanto accaduto nel quartiere fiorentino di Campo di Marte. Questo l’intervento della capogruppo di Sinistra Progetto Comune Antonella Bundu e del consigliere Dmitrji Palagi

“Apprendiamo con sgomento che ieri è comparsa una svastica in Via Antonio Scialoja a Campo di Marte, sul selciato di fronte all'abitazione di una famiglia di origine ebraica, che non è ancora stata rimossa. Condanniamo fermamente il gesto e chiediamo che venga rimossa al più presto. Non dobbiamo più tollerare alcuna forma di antisemitismo. Troppo spesso ultimamente assistiamo, in Italia e nel mondo, a episodi di discriminazione razziale. Il simbolo della svastica che è stato tracciato ieri ci riporta con la mente agli anni più bui dell'ultimo secolo. Il gesto vigliacco e intimidatorio non può essere derubricato come una semplice ragazzata, perché chi ha vissuto quel periodo e chi lo ha studiato sa bene che non c'è spazio alcuno per rigurgiti di nazifascismo. Come Sinistra Progetto Comune portiamo la nostra solidarietà alla famiglia coinvolta, sapendo che quella svastica non indigna e offende solo loro, ma tutte e tutti noi”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa