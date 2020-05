Test sierologico regalato ai commercianti del Centro Storico di Empoli

L’emergenza sanitaria che tutti noi abbiamo affrontato – fanno sapere dall’Associazione Centro Storico Empoli – ha cambiato profondamente le nostre abitudini. La nostra Associazione ha sempre dimostrato un atteggiamento responsabile e di assoluta tutela. Basti pensare al fatto che abbiamo deciso per la sospensione delle nostre attività ancora prima che questa ci fosse imposta per decreto.

Adesso ci avviamo verso una nuova fase, una ripartenza graduale che ci obbliga comunque a convivere con l’esistenza del virus. Il nostro principale obiettivo rimane quello di garantire la nostra sicurezza, quella dei nostri dipendenti e, soprattutto, quella dei cittadini.

Per questo stiamo predisponendo una serie di progetti che mirano ad una nuova vivibilità del nostro “Giro”. Gli spazi andranno ripensati, dovremo darci delle regole per poter tornare a vivere la nostra città. In sicurezza.

Per farlo non possiamo che partire da noi stessi. Per questo abbiamo deciso di fornire gratuitamente a tutti i titolari e ai loro dipendenti la possibilità, su base volontaria, di eseguire il test sierologico.

Tutto questo sarà possibile grazie alla pluriennale collaborazione con la Misericordia di Empoli che si occuperà dell’esecuzione dei test.

Un primo passo - concludono i vertici dell’associazione - per superare questa brutta situazione, le nostre attività, nonostante tutto, sono pronte. Ognuno di noi rispetta con scrupolo tutte le prescrizioni, le nuove collezioni sono in negozio, i locali hanno ripreso la loro attività. Empoli è sicura, Empoli è viva, Empoli non molla.

Fonte: Associazione Centro Storico Empoli