Bruno Mazzoni compie 100 anni: gli auguri della sua Livorno

Nuovo compleanno centenario domani sabato 30 maggio. Livorno festeggia Bruno Mazzoni, classe 1920, che domani taglia il traguardo dei cento anni di vita con grande orgoglio.

Livornese doc, Bruno Mazzoni ha lavorato al Cantiere Orlando come saldatore sulle navi e successivamente alla CMF di Guasticce. Molto conosciuto in città, ha aiutato per tanti anni la moglie nella gestione dell’edicola in piazza Micheli proprio davanti al monumento ai 4 Mori.

Del tutto autonomo, si prepara il pranzo da solo per non perdere l’abilità in cucina ma anche per rispettare abitudini e orari che ha sempre avuto.

Domani festa in famiglia con il figlio Riccardo, la nipote ed il bisnipote.

A lui vanno gli auguri del sindaco Luca Salvetti a nome di tutta la città.