Campi estivi Montopoli, il sindaco Capecchi: "Faremo la nostra parte"

Sul sito del Comune di Montopoli in val d’Arno è reso pubblico l’avviso per l’erogazione di contributi finalizzati al sostegno della realizzazione di centri estivi da parte dei soggetti interessati.

Oltre alle risorse messe a disposizione dalla Regione Toscana, l’amministrazione provvederà autonomamente ad aggiungere ulteriori fondi per l’erogazione di contributi per la realizzazione di attività extrascolastiche estive e attività integrative a carattere educativo, ludico, ricreativo, didattico e sportivo. L’avviso pubblico per i soggetti organizzatori ha una scadenza fissata per venerdì 12 giugno alle ore 13. «La nostra amministrazione ha deciso di intervenire ulteriormente con risorse proprie, in modo da garantire lo svolgimento dei campi estivi e di renderli sicuri e accessibili – spiega il sindaco Giovanni Capecchi – si tratta di un intervento mirato a sostenere le famiglie in questo periodo complicato».

I soggetti interessati dovranno presentare progetti rivolti a bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 17 anni da realizzare sul territorio comunale durante il periodo estivo dal 15 giugno e al 15 settembre 2020, secondo le indicazioni della normativa. La domanda potrà essere presentata dalle associazioni iscritte all’Albo comunale delle associazioni, dagli enti del terzo settore, dalle società commerciali e non, dagli enti pubblici e privati e da soggetti privati, con o senza personalità giuridica.

Naturalmente, i soggetti interessati dovranno redigere un progetto contenente informazioni e dettagli relativi alle disposizioni anti-contagio, come ad esempio la differenziazione degli accessi, l’organizzazione delle aree gioco e delle aree di servizio, la prescrizione di lavaggio delle mani e di igienizzazione degli spazi e dei materiali, le modalità previste per la verifica delle condizioni di salute del personale impiegato e dei bambini o adolescenti accolti, ecc.

Per la presentazione dei progetti e della domanda di accesso al finanziamento, è necessario scaricare il modulo relativo sul sito istituzionale del Comune di Montopoli in val d'Arno ed inviarlo, allegando la documentazione richiesta, all'indirizzo di posta elettronica info@comune.montopoli.pi.it.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno