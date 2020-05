Capannoli a piedi o in bici, chiusure al traffico nelle domeniche

Una scelta coraggiosa, un indirizzo chiaro quello della giunta comunale: puntare sulla valorizzazione ambientale facendo attività motoria all'aperto.

E così da domenica prossima, 31 maggio, saranno chiuse al traffico nel pomeriggio la Strada che da Capannoli porta a Forcoli e le vie del centro storico di Santo Pietro Belvedere.

"La strada del Fanfani” (così la conoscono i capannolesi) pedonale e ciclabile permetterà di raggiungere in tutta sicurezza la pista ciclabile e di arrivare a piedi o in bici al fiume Era.

“È una scelta che guarda lontano, proprio a margine di quella strada dovrebbe nascere la nuova pista ciclabile; sono certa che i cittadini accoglieranno con favore l'idea" commenta la Sindaca Arianna Cecchini.

L'altra scelta riguarda Santo Pietro ed il suo centro storico, che domenica sarà chiuso al traffico; è già in programma un chiosco che venderà il gelato, per la gioia di grandi e piccoli.

La Sindaca prosegue entusiasta "Il centro storico di Santo Pietro va ancora di più valorizzato e questo è un altro passo in quella direzione: la Piazza centrale rinnovata da poco, il Parco della Castellina, il panorama che si gode da lassù: è un pezzo di storia che merita di essere apprezzato".

Una scelta post Covid che guarda all'ambiente, in un momento in cui molte famiglie restano ancora in famiglia ed apprezzano il territorio locale.

