Centri estivi, il Comune di Pontedera cerca soggetti interessati all'organizzazione

Fino all' 8 giugno gli interessati all'organizzazione e gestione di attività educative e/o sportive e/o ludiche e/o ricreative rivolte a bambine/i e ragazze/i dai 3 ai 17 anni potranno presentare le proposte progettuali che dovranno comunque rispondenti alle “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19”

Tutte le informazioni nella sezione dedicata del sito web

https://www.comune.pontedera.pi.it/centri-estivi-manifestazione-di-interesse-per-lindividuazione-di-soggetti-organizzatori/?fbclid=IwAR20k5qiOZJdfyit0YodYTWTFI5BQzr0itrCabV8P4T8dLJDspCnc2N3ovw

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio Stampa