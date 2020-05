Chiusi due importanti lavori di Acque a Poggibonsi

Sono terminati nelle settimane scorse due importanti interventi di Acque SpA sull'acquedotto nel comune di Poggibonsi. Due progetti diversi, ma con lo stesso identico obiettivo: sostituire le condotte idriche vetuste, migliorando complessivamente il servizio e, al contempo, eliminando il rischio di perdite - e i relativi disagi per gli utenti - per una migliore gestione della risorsa. Traguardo raggiunto sia per via Leopardi che per via Treves Frilli, grazie al risanamento di circa 480 metri totali di rete, per un investimento di 145mila euro.

L’intervento in via Leopardi, iniziato nel dicembre 2019, ha portato alla sostituzione di una condotta particolarmente datata, e per questo soggetta in passato a frequenti rotture (specialmente nel corso dell’ultima estate a causa di un repentino deterioramento). Un lavoro importante, non tanto e non solo nei numeri - 260 metri di condotta da sostituire, 60mila euro di investimento - quanto soprattutto per la situazione critica che è stata adesso affrontata in modo risolutivo. In via Treves Frilli sono stati invece sostituiti 220 metri di tubazione (85mila euro d’investimento) con le stesse finalità. Anche qui il gestore idrico aveva eseguito diversi interventi per tamponare l’emergenza dovuta ai singoli guasti, ma era consapevole di come servisse un lavoro risolutivo per risanare l’infrastruttura. Le operazioni sono iniziate a fine 2019 e sono terminate nelle settimane scorse.

“Sia per via Leopardi che per via Treves Frilli - sottolinea il vicepresidente di Acque, Giancarlo Faenzi - le nuove condotte entrate in funzione sono fatte di ghisa sferoidale, un materiale più resistente rispetto alle reti di “vecchia generazione”. In più, sono stati realizzati anche tutti gli allacci d’utenza, e il risultato sarà quindi un complessivo miglioramento del servizio idrico per un numero significativo di utenze”. In via Leopardi è già stato ripristinato il manto stradale; non appena sarà trascorso il tempo necessario per l’assestamento del terreno, sarà garantita la riasfaltatura anche in via Frilli.

“Interventi conclusi, altri in corso, altri ancora in programma per superare le problematiche legate alla vetustà della rete - spiega il sindaco David Bussagli - Un percorso di graduale rinnovamento che prosegue”. Gli interventi in via Leopardi e in via Frilli si inseriscono infatti nel quadro delle attività programmate da Acque e amministrazione comunale sul territorio di Poggibonsi. Ne sono un esempio i lavori terminati a Lecchi e Gavignano o quelli in corso nelle vie Marconi, Diaz e Montesabotino. In futuro toccherà, tra le varie strade, alle vie Lombardia, Andreuccetti, Sangallo e Boccabarili.​

Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa