Compresse larvicida, i cittadini possono ritirare gratuitamente una confezione di prodotto

Il Comune di Capraia e Limite informa che da mercoledì 3 giugno i cittadini possono ritirare gratuitamente le compresse larvicida recandosi presso lo sportello al cittadino, piano terra del Palazzo comunale, previo appuntamento telefonando al numero 0571 978146/47/50.

Inoltre sono stati organizzati, nel rispetto delle attuali disposizioni, due punti di distribuzione: giovedì 4 giugno alla Fornace Pasquinucci e venerdì 5 giugno in biblioteca, dalle ore 18 alle ore 20.

I cittadini in questo caso possono recarsi alla Fornace Pasquinucci e in biblioteca dove, con ingresso contingentato, nel rispetto del distanziamento interpersonale e delle norme sulla sicurezza attualmente vigenti, possono ritirare le compresse larvicida senza appuntamento.

Il Comune ha attuato questa iniziativa da diversi anni al fine di sensibilizzare la cittadinanza alla pratica di prevenzione e trattamenti larvicidi.

Nella lotta contro le zanzare è sufficiente mettere le compresse nelle zone dove risiedono le larve, ovvero acque stagnanti come tombini, fontane, copertoni, fosse biologiche, pozzetti, depuratori, vasche di depurazione, piccoli specchi d’acqua, fossi, stagni, canali ed in generale dove vi sono accumuli d’acqua.

Sarà consegnata una confezione con n. 10 pasticche di prodotto larvicida “ad uso domestico” con l’auspicio che vengano utilizzate nei luoghi piu’ sensibili, trattamento da effettuare ogni 30 giorni e fino ad Ottobre.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio Stampa