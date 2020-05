Grazie Delio, Montaione saluta il direttore di Villa Serena

Ultimi giorni di servizio per Delio Fiordispina anche a Montaione, in vista del pensionamento. Fiordispina è stato per 39 anni il direttore della Rsa Villa Serena, oltre che quello del Del Campana Guazzesi di San Miniato. Il sindaco Paolo Pomponi ha voluto ringraziarlo con un post su Facebook: "Moltissimi montaionesi lo conoscono. Delio è stato un ottimo Direttore che grazie al suo impegno e capacità, anche di creare una grande squadra di operatori, ha portato Villa Serena a livelli di eccellenza nella cura e assistenza degli anziani, diventando in alcuni casi, come per il nucleo Alzheimer, un modello a livello nazionale. Conosco Delio da tantissimi anni e l'ho sempre apprezzato per il suo eccellente lavoro. Da quando sono sindaco abbiano inteloquito più volte la settimana, trovando sempre una condivisione sulle cose e sulle scelte da fare. In questi anni è cresciuto anche un rapporto personale, improntato ad una grande fiducia reciproca, che mi porta ad annoverare Delio fra gli amici più cari. Grazie Delio per tutto quello che hai fatto in tanti anni di servizio a Villa Serena, grazie a nome della comunità montaionese, a cui anche tu ormai appartieni. Ti auguriamo ogni felicità per questa nuova fase della tua vita".