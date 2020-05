Giorgio Zhou da Empoli tra i tre vincitori del concorso giornalistico di Repubblica@Scuola

Giorgio Zhou, classe III Liceo Scientifico presso l’ISIS “Il Pontormo” di Empoli, con l’articolo “La psicosi che colpisce l'unione”, si è classificato tra i 3 vincitori, su ben 300 concorrenti, del contest giornalistico "Imparare a vivere insieme", promosso dalla Fondazione Intercultura, in collaborazione con il progetto “Repubblica@Scuola”.

L'iniziativa si colloca nell’ambito del progetto dell’Osservatorio nazionale sull'internazionalizzazione delle scuole e la mobilità studentesca, che la Fondazione Intercultura Onlus promuove con l'intento di sostenere i percorsi di internazionalizzazione delle scuole secondarie di secondo grado italiane.

Giorgio ha partecipato, con grande interesse, al Progetto di scrittura giornalistica promosso dall'Istituto: “Homo videns- Repubblica@Scuola”, per tre anni consecutivi.

Anche altri tre alunni dell’Istituto “Il Pontormo”, Marta Niccolini, Aurora Vaccaro Senna e Giovanni Lassi, in anni precedenti, grazie ad Intercultura, a Repubblica@scuola e al progetto "Homo videns", hanno ottenuto lo stesso meritato riconoscimento, attestazione di come sia possibile tra i banchi di scuola proporre un apprendimento significativo ed aperto al mondo e come sia possibile vivere "Il Pontormo" ampliando gli orizzonti della vita scolastica.

Fonte: Ufficio stampa