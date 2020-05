Salta a Empoli il Luna Park del Corpus Domini

Il Luna Park del Corpus Domini non si svolgerà. La decisione dell’annullamento è stata presa anche dopo una riunione alla quale hanno partecipato l’assessore alle attività produttive Antonio Ponzo Pellegrini e i rappresentanti degli esercenti spettacoli viaggianti che avrebbero dovuto partecipare all’evento. Il Luna Park avrebbe dovuto tenersi dal 6 giugno al 14 giugno, la domenica del Corpus Domini.

«Oggettivamente non ci sono le condizioni e i tempi tecnici per organizzare l’evento in modo accettabile – ha spiegato l’assessore Antonio Ponzo Pellegrini –. L’ordinanza regionale 59 ha approvato le “Linee di indirizzo per attività di spettacolo viaggiante”, demandando alle amministrazioni comunali la regolamentazione finalizzata ad evitare il sovraffollamento dell’area e assicurare il distanziamento interpersonale. Anche con gli imprenditori del Luna Park abbiamo convenuto che sia meglio lavorare per settembre, arrivando pronti e organizzando un Luna Park sicuro, ridisegnando anche gli spazi nel piazzale del parco di Serravalle».

Insomma non c’erano i presupposti per regolamentare le modalità per l’allestimento del Luna Park e per l’esercizio delle attività in maniera da garantire il rispetto delle misure previste al fine del contenimento della diffusione del virus. Dunque tutto rimandato a settembre.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa