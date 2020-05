Estate 2020, Toscana nel Cuore chiama a raccolta gli operatori turistici dell'Empolese Valdelsa e Montalbano

Toscana nel Cuore chiama a raccolta gli operatori dell'Ambito territoriale omogeneo “Empolese Valdelsa e Montalbano” per organizzare la stagione turistica e promuovere le proprie offerte per l'estate 2020 sul mercato italiano. Lunedì 1 giugno alle ore 15.30 sulla piattaforma “Go to meeting” si terrà un video incontro per spiegare le opportunità della nuova campagna ideata da Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana.

In sostanza, la campagna, che sarà attivata sui media nazionali, generalisti e di settore, on e offline, servirà per attrarre il pubblico su una landing page dedicata del portale di destinazione visittuscany.com. Su questa pagina, il visitatore troverà le nuove proposte turistiche per tornare a viaggiare. Gli operatori turistici della Toscana sono dunque chiamati a proporre le proprie offerte promo-commerciali per l’estate 2020 caricandole sul sito, in modo da renderle visibili sulla “pagina di atterraggio” del visitatore, beneficiando in questo modo del traffico generato dalla campagna.

Le categorie che possono presentare le proprie offerte sono: agenzie di viaggio, tour operator, guide turistiche, ambientali o alpine, terme, strutture ricettive e i ristoranti di Vetrina Toscana. Per presentare l’offerta, gli operatori devono essere registrati su make.visittuscany.com, la piattaforma attraverso la quale avviene il caricamento delle offerte da associare alla campagna.

La campagna si propone di raggiungere il grande pubblico dei viaggiatori italiani, con un focus speciale sulla generazione Z e sui Millennials. È questo il target disposto a ricominciare per primo a viaggiare, pianificando i primi spostamenti da soli, in coppia, in famiglia o con pochi amici.

Naturalmente, tutti i servizi devono garantire il rispetto dei protocolli sanitari per l’emergenza Covid19, in particolare distanziamento sociale, sanificazione degli ambienti, accesso contingentato e comunque ogni altra prescrizione prevista dai protocolli.

"La divulgazione delle offerte turistiche locali - afferma Paolo Pomponi, Sindaco di Montaione delegato al turismo per l'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa - è uno degli obiettivi che ci siamo posti nel 2020. A fianco della promozione istituzionale, il nostro Ambito sta portando avanti una serie di incontri con i soggetti che operano sul territorio per incentivare la costruzione dell'offerta turistica e darne poi visibilità attraverso i canali Toscana nel cuore".

Tutti gli operatori che hanno sede nei Comuni dell'Empolese Valdelsa sono, pertanto, invitati a partecipare all'incontro di presentazione della campagna in programma lunedì 1 giugno e a caricare le proprie offerte commerciali su Visittuscany.com, il portale ufficiale del turismo della Regione Toscana. Per farlo basta iscriversi gratuitamente alla piattaforma e seguire le istruzioni. In caso di necessità è disponibile il numero verde 800 926 237, attivo dal lunedì al venerdì, con orario dalle 9 alle 13. È possibile anche scrivere all’indirizzo offerte@visittuscany.com Per maggiori informazioni è possibile scrivere anche a info@toscananelcuore.it.

Fonte: Unione dei Comuni Empolese Valdelsa