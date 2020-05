Farmaceutica integrativa, lunedì 1° giugno il punto di Sesto Fiorentino è chiuso

Il punto di distribuzione di Sesto Fiorentino (viale della Repubblica 58), sarà chiuso al pubblico lunedì 1° giugno. Il servizio di distribuzione dei prodotti e dei presidi per l’assistenza farmaceutica integrativa è garantito attraverso gli altri punti del territorio che rimangono aperti a Scandicci (presidio Acciaiolo, via Vivaldi), San Salvi (Area San Salvi, via di San Salvi 12), Bagno a Ripoli (ospedale Santa Maria Annunziata, Palazzina Amministrativa) e Borgo San Lorenzo (ospedale del Mugello). Gli orari sono consultabili sul sito internet della Asl Toscana centro o cliccando qui.

Fonte: AUSL Toscana Centro