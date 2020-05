Fidapa San Miniato sostiene Lilith Empoli con una raccolta fondi interna

Il 24 novembre 2019 presso la Biblioteca comunale, la Pubblica Assistenza di Santa Croce, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, con la FIDAPA di San Miniato e con il CIF, organizzarono un evento molto partecipato dal titolo “Codice Rosso, violenza sulle donne” durante il quale si discusse approfonditamente sul problema che si caratterizzava come emergenza anche nel nostro territorio, sulle problematiche e sulle azioni positive possibili per collaborare al contrastarlo.

Il coronavirus non ha fermato la violenza sulle donne ma anzi ha peggiorato ulteriormente la situazione accelerando e facendo scattare aggressioni più frequenti e violente arrivando fino all’omicidio: undici vittime solo a marzo e, secondo l’EURES, 94 vittime in 10 mesi in Italia, i dati sono inquietanti e la convivenza forzata con il proprio aguzzino ha peggiorato ulteriormente la situazione perché spesso le donne maltrattate e a rischio non riuscivano a sfuggire al proprio maltrattante neppure per una telefonata.

La Fidapa sezione di San Miniato ha preso atto e condiviso questa emergenza che durante il lockdown ha portato all’ aumento degli episodi di violenza sulle donne, al fatto che denunciare è stato sempre più difficile nonostante il governo abbia fatto partire una chat. H24 per sostenere le donne in difficoltà sbloccando i fondi per i centri antiviolenza, ma le richieste di aiuto sono aumentate del 74% nonostante la difficoltà a chiamare per la forzata convivenza con il maltrattante e il difficile spostamento dal luogo di convivenza. Per le donne vittime di violenza la casa è e era, a maggior ragione durante il lockdown, un inferno sempre maggiore per la difficoltà di sfuggire al maltrattante anche solo per una telefonata di denuncia.

Questo periodo di emergenza ha messo a dura prova le donne anche dal punto di vista economico, molte hanno perso il lavoro, le loro fonti di reddito, e gli aiuti messi in campo dal governo e dai comuni sono purtroppo spesso insufficienti al pagamento di utenze, affitti o spese necessarie alla vita familiare quotidiana .

Pertanto la sezione della Fidapa di San Miniato ritenendo la presenza di centri come la Lilith presidi fondamentali per le donne in difficoltà, ha deciso di dare un contributo, seppure simbolico a questo Centro con sede centrale a Empoli ma con filiali anche in altri comuni compreso Santa Croce dove una nostra socia , la dottoressa Brunella Brotini, presta volontario servizio, per dimostrare la vicinanza come donne alle donne che purtroppo si trovano in questa difficile situazione e che possono trovare nella Lilith un punto di riferimento e azioni positive al loro supporto.

Cogliamo l’occasione per ricordare che il n° telefonico dove è possibile contattare la filiale di Santa Croce è 348 3351061.

Fonte: Fidapa San Miniato