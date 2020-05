I carabinieri trovano due bici, una era stata rubata

Nei giorni scorsi i carabinieri di Carmignano, durante un servizio perlustrativo nei pressi di un’abitazione a Seano, hanno ritrovato due biciclette, una delle quali rubata agli inizi di maggio ad un ragazzino. I militari dell’Arma, oltre a restituire il mezzo al legittimo proprietario, si sono messi sulle tracce dell’ultimo utilizzatore del mezzo e la ricerca ha dato i suoi frutti. I militari hanno infatti rintracciato una donna di nazionalità rumena che tra i propri effetti personali aveva anche la chiave del lucchetto che chiudeva la catena di sicurezza della bici rubata. La donna è stata pertanto denunciata in stato di libertà per la ricettazione del mezzo. La seconda bicicletta è stata sequestrata per accertamenti.

Fonte: Ufficio Stampa