La Misericordia di San Gimignano distribuisce mascherine alla popolazione

Dopo le due distribuzioni organizzate a Marzo e Aprile presso l’area urbana di San Gimignano e svoltesi presso il Negozio Coop di Baccanella, nella giornata di Sabato 30 Maggio dalle ore 10 alle ore 12 la Misericordia di San Gimignano sarà presente con un proprio banchino nelle quattro principali frazioni del territorio sangimignanese: Badia a Elmi, presso il Centro di Frazione, a Ulignano presso il Parco della Rimembranza, a Pancole nei pressi del fontanello pubblico ed a Castel San Gimignano, sempre presso il fontanello pubblico, per distribuire gratuitamente oltre 600 mascherine del tipo “chirurgico” alle popolazioni di questi territori.

Le confezioni, preparate dai volontari, conterranno due mascherine per ogni nucleo familiare. Le mascherine sono del tipo lavabile e sanificabile e quindi riutilizzabili più volte. “ Questo materiale – spiega il Governatore Giacomo Bassi – è frutto sia di donazioni di alcuni benefattori e di ditte specializzate, sia di un nostro acquisto grazie a contributi in denaro finalizzati proprio a questo scopo: quello cioè di dotare i nostri equipaggi del materiale protettivo necessario e, una volta fatto ciò, di distribuire alla popolazione ciò che fosse avanzato. E noi, per questo dovere morale, e vista la situazione di generale scarsità di queste mascherine, non potevamo certo tenere questo materiale in un armadio.”

La distribuzione avverrà all’aperto ed i volontari della Misericordia sorveglieranno la presenza delle persone così che siano applicate integralmente le regole di distanziamento sociale.

La Misericordia di San Gimignano si sta dimostrando particolarmente attiva in questa emergenza, connotandosi come un vero e proprio punto di riferimento per l’intera comunità. Oltre alla distribuzione di mascherine è stato attivato un servizio di trasporto delle spesa e dei medicinali a domicilio per persone anziane e per soggetti fragili ed anche un servizio di comunicazione via Facebook per quanto attiene gli appuntamenti religiosi più importanti per la comunità.

Fonte: Ufficio Stampa