L’Educazione scientifica per una cittadinanza attiva e consapevole, conclusioni a Siena

Si tiene domani, 30 maggio, la giornata conclusiva della nona edizione del progetto “L’Educazione scientifica per una cittadinanza attiva e consapevole – ESCAC”, realizzato dal Sistema museale universitario senese (SIMUS) e da Fondazione Musei Senesi, con la collaborazione dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ambito Territoriale della Provincia di Siena.

A partire dalle 9.30, saranno presentati in videoconferenza gli elaborati realizzati dagli studenti delle scuole che in questo anno scolastico hanno partecipato ai diversi percorsi didattici del progetto.

Nonostante le attività si siano interrotte all’improvviso a causa dell’emergenza sanitaria, molte scuole hanno infatti risposto all’appello per realizzare la giornata, che vuole mantenere il senso di una manifestazione collettiva di divulgazione del sapere scientifico.

Il progetto ESCAC con i suoi laboratori didattici, realizzati dal personale dei musei universitari del SIMUS e della Fondazione Musei Senesi, si conferma uno strumento di grande importanza nella divulgazione scientifica rivolta ai giovani e, per le ultime classi delle scuole secondarie di secondo grado, nell’orientamento agli studi universitari.

L’evento potrà essere seguito in diretta streaming sul canale You Tube dell’Università di Siena.

Nel corso della giornata il personale del Sistema Museale Universitario Senese sarà premiato dal Touring Club Italiano con il “Premio Touring dei consoli della Toscana”, riconoscimento alla didattica museale rivolta alle nuove generazioni realizzata da molti anni proprio attraverso il Progetto ESCAC.

Fonte: Università di Siena - ufficio stampa