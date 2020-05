Medici e specializzandi in piazza del Duomo per chiedere più borse di studio e contratti

Medici e studenti di medicina hanno manifestato questa mattina di fronte al Duomo di Firenze per protestare contro il cosiddetto "imbuto formativo", cioè per chiedere più borse di specializzazione e contratti di formazione della medicina generale.

La manifestazione si è tenuta in tutta Italia, in particolare ad Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, L'Aquila, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino e Verona. I medici hanno successivamente presentato le loro richieste alle istituzioni regionali.

Marcheschi (FdI): "Negata la possibilità di entrare nel mondo del lavoro"

“Sono sceso in piazza Duomo a Firenze a fianco dei medici specializzandi. Non sono più ragazzi, sono medici a cui viene negata la possibilità di entrare nel mondo del lavoro. Sono giovani laureati e motivati, necessari al servizio sanitario nazionale che invece li utilizza in modo precario come carne da macello, sottopagati e senza contratti adeguati. È una vergogna che non siano stati ricevuti dall'assessore Saccardi e che il Presidente Rossi non fosse presente - dichiara il Consigliere regionale Paolo Marcheschi - Nessuno del governo di Sinistra della Regione Toscana percepisce le necessità di questi lavoratori che soprattutto, al momento attuale, sono una vera risorsa per la sanità italiana. Mentre il Governo sta a guardare, a Roma il deputato di Fratelli d'Italia Marcello Gemmato ha presentato un emendamento per risolvere una volta per tutte l’imbuto formativo per i laureati in medicina”.