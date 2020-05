Mercato a due piazze a Scandicci, 143 operatori presenti

Sabato 30 maggio 2020 il mercato settimanale di Scandicci è organizzato su due piazze - ovvero piazza Resistenza e piazza Togliatti, compreso il corso pedonale e la piazzetta Rossa – invece che su tre piazze come negli ultimi sabati. E’ in ogni caso confermata la presenza dei banchi non alimentari, per un totale di 143 operatori, in orario 8-19; i posti non utilizzati in piazza Matteotti sabato 30.5 sono recuperati in piazza Resistenza, sempre nel rispetto dei distanziamenti e delle norme anticovid. I cittadini che frequentano il mercato devono assolutamente rispettare il divieto di assembramenti, devono indossare la mascherina e rispettare la distanza interpersonale di sicurezza. Durante il mercato sarà in vigore il divieto di transito in piazza Togliatti nel tratto tra via Foscolo e le vie Monti e De Amicis, con il relativo divieto di sosta (segnalato in loco) nei parcheggi lungo strada. L’assetto e la distribuzione degli spazi per garantire il distanziamento fissato dalle norme per la fase 2 dell’emergenza Covid-19 è studiato dal Comando di Polizia Municipale. L’Amministrazione Comunale assieme alle associazioni di categoria del commercio stanno studiando l’ipotesi di tornare a utilizzare Matteotti per i mercati dei prossimi sabati, assegnando gli spazi di questa piazza agli operatori spuntisti.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa