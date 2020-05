Montelupo Fiorentino, approvata una mozione PD su uso sostenibile della risorsa idrica della Pesa

Montelupo è fortemente caratterizzata dalla presenza di due corsi d’acqua, il fiume Arno e il torrente Pesa, che ne hanno determinano la genesi oltreché la storia e lo sviluppo produttivo e sociale.

Proprio in questa ottica il Comune di Montelupo Fiorentino ha sottoscritto nel febbraio del 2019, insieme ad altri 50 soggetti, il “Contratto di fiume del torrente Pesa” che rappresenta uno strumento volontario di programmazione strategica e negoziata che persegue “la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree”. Montelupo ricopre nel contratto di fiume il ruolo di coordinatore delle amministrazioni comunali rivierasche.

Il gruppo consiliare del Partito democratico ha voluto quindi porre l’attenzione sulla “salute” del fiume proponendo in consiglio comunale una mozione dedicata alla sostenibilità ambientale dell’uso delle risorse idriche della Pesa. La mozione è stata approvata con i volti del Pd e del gruppo “Montelupo è partecipazione”; astenuti i consiglieri del “Centrodestra per Montelupo”.

È sotto gli occhi di tutti che il torrente, negli ultimi anni nella stagione estiva, perde da Ginestra Fiorentina fino alla foce, per un periodo che va dai 3 ai 6 mesi, non solo il deflusso ecologico, ma la quasi totalità della risorsa idrica.

La carenza di acqua ha ripercussioni importanti per quanto riguarda la conservazione della biodiversità, di cui il corridoio fluviale della Pesa è particolarmente ricco, oltreché sull'attrattività paesaggistica della nostra cittadina.

La situazione attuale è il risultato di molteplici cause tra cui il cambiamento climatico, l’eccessiva pressione dei prelievi idrici (stimati in circa 5 milioni di mc/anno), l’incapacità di trattenere in valle la risorsa frutto delle precipitazioni invernali, oltre alle modificazioni naturali e artificiali della morfologia fluviale intervenute negli ultimi cinquanta anni.

Sicuramente i prelievi superficiali e sotterranei a fini idropotabili, insieme ad altre funzioni in capo ai gestori del sistema idrico integrato, rappresentano un elemento di forte impatto sulla naturalità del corso d’acqua. Impatto indotto dalla cronica carenza di risorsa idrica in Val di Pesa, elemento che influisce pesantemente sulla capacità ambientale dei nove Comuni rivieraschi e sulle loro capacità di sviluppo.

“Riteniamo che una strategia per risolvere il problema non possa prescindere da una progressiva riduzione dei prelievi e di miglior gestione della risorsa idrica- dichiara Francesco Desii, capogruppo Pd in consiglio comunale-. Per questo crediamo che gli stessi gestori debbano adottare comportamenti più accorti in tal senso, in linea con quanto stabilito anche dalla normativa europea, nazionale e regionale che richiede un uso sostenibile delle risorse naturali e l’attenta conservazione dell’ambiente e della biodiversità.

Abbiamo chiesto alla Giunta attraverso questa mozione approvata dal Consiglio comunale, il massimo impegno per la tutela dell’ambiente e del paesaggio della bassa val di Pesa. Ciò esigendo dai due principali gestori del sistema idrico integrato di valle, e per loro tramite ai soggetti preordinati (l’Autorità idrica toscana, l’Autorità di distretto dell’Appennino Settentrionale, e la Regione Toscana), comunque coinvolti nel contratto di fiume, ognuno per le proprie competenze, di assumere piena coscienza della carenza di acqua superficiale nel torrente Pesa in bassa valle nel periodo estivo, e di elaborare una strategia coordinata di medio periodo finalizzata all’uso sostenibile della risorsa idrica nell’intero bacino della Pesa”.

Il Partito democratico di Montelupo Fiorentino ha più volte dimostrato attenzione ai temi ambientali, organizzando momenti di confronto e riflessione e in particolar modo su tutto ciò che gravita intorno al nostro torrente. Anche per questo non è più disposto a tollerare di vedere il torrente Pesa ridotto in estate ad un arido sentiero sterrato ed è pronto a battersi per riportarlo alla sua storica bellezza e naturalità.

Fonte: Ufficio stampa PD Empolese Valdelsa