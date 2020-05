Nuova raccolta alimentare a Empoli, con Reso anche i consiglieri comunali

Non si fermano le iniziative a sostegno delle famiglie empolesi che si trovano in difficoltà economica a causa della drammatica emergenza sanitaria dovuta al COVID -19.

Il grande abbraccio della Città di Empoli è affidato all'instancabile lavoro in sinergia tra associazioni di volontariato radicate sul territorio e istituzioni, il Comune in testa.

In questa direzione va la scesa in campo del Consiglio Comunale di Empoli che per domani, sabato 30 maggio 2020, dalle 8 alle 19, ha organizzato l’iniziativa “Ti Consiglio la solidarietà”: una raccolta alimentare al Centro Commerciale di Empoli, organizzata insieme ai volontari di Recupero solidale (Re.So.), per dare un ulteriore aiuto a chi ha bisogno.

La raccolta si svolgerà immediatamente all’esterno del supermercato Coop: si raccomanda la massima attenzione nell'evitare possibili assembramenti.

I consiglieri comunali faranno dei turni da mattina a sera e le persone che vorranno potranmno acquistare al supermercato prodotti come olio, pelati e sughi, alimenti per l’infanzia, legumi in scatola, pesce in scatola che potranno essere lasciati ai consiglieri che si troveranno fuori dalle casse del supermercato.

Quanto sarà raccolto andrà all’associazione Re.So. per realizzare altri pacchi alimentari da consegnare alle famiglie in difficoltà economica.

Il presidente dell’assemblea consiliare, Alessio Mantellassi, ha così spiegato il significato di questa iniziativa: «In questa fase particolare siamo tutti chiamati a dare una mano. Tutto il Consiglio Comunale unito sarà a raccogliere alimenti per i più bisognosi. Per tutta la giornata, in turni da due oren si alterneranno tutti e 24 i consiglieri, che ringrazio uno ad uno. Saremo coordinati dai volontari di Re.So. Vorrei ringraziare l’associazione Recupero Solidale per la preziosa collaborazione e l'importante lavoro che sta facendo in questi giorni. Un grazie a Coop per l'ospitalità e il sostegno. Il messaggio che vogliamo dare è quello della solidarietà: è ora più che mai il tempo di aiutare e sostenere chi è in difficoltà e serve una risposta che coinvolga tutti: istituzioni, associazioni e cittadini».

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa