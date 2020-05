Riapre la biblioteca 'E.Perodi' di Cerreto Guidi per prestito e restituzione

Riaprirà al pubblico da lunedì 8 giugno la Biblioteca “E.Perodi” di Cerreto Guidi.

ORARI- La biblioteca sarà aperta da lunedì 8 giugno, dal lunedì al sabato, dalle ore 9,00 alle ore 13,00. Questo orario resterà in vigore fino al prossimo 12 settembre.

MODALITA’ E PRESTITO- La riapertura è circoscritta ai soli servizi di prestito e di restituzione dei libri. Le sale studio sono invece chiuse, così come la sezione ragazzi e la postazione PC. Inoltre gli scaffali non sono accessibili agli utenti. Per non creare assembramenti l’utente deve prenotare prima della sua visita in Biblioteca, attraverso il portale Rea.NET, oppure tramite telefono e/o mail.

ACCESSO IN BIBLIOTECA-Una volta in Biblioteca per il ritiro, è necessario il rispetto di alcune norme come indossare la mascherina, la misurazione della temperatura corporea, la pulizia delle mani e il rispetto delle distanze. Se all’interno fosse già presente un utente, è necessario attendere fuori senza creare assembramenti, rispettando la distanza di sicurezza.

LIBRI E RESTITUZIONE-I libri e i DVD presi in prestito sono assolutamente sicuri, perché il libro restituito subirà un periodo di quarantena di 10 giorni prima di tornare in prestito.

Chi abbia bisogno solo di restituire, potrà riporre il materiale preso precedentemente in prestito in una scatola ubicata all’ingresso della Biblioteca.

Per info:

Telefono: 0571.906219

Mail: Biblioteca@comune.cerreto-guidi.fi.it

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Cerreto Guidi