Spaccia a 15enni, arrestato 50enne a Montecatini

È stato covalidato ieri dal gip di Pistoia l’arresto di un 50enne italiano residente a Montecatini Terme, sorpreso dalla Polizia Municipale a spacciare sostanze stupefacenti ai minori.

I fatti risalgono al pomeriggio di lunedì scorso quanto gli agenti della Pattuglia del Nucleo di Sicurezza del Territorio hanno notato il comportamento anomalo di alcuni ragazzini che all’interno della pineta si spostavano senza una apparente meta, per poi andare nel parco di via Cividale. Erano in attesa di qualcuno e infatti poco dopo un uomo, già conosciuto agli agenti operanti, si è avvicinato ai ragazzi e dalla tasca dei pantaloni ha estratto un involucro per consegnarlo ai ragazzi.

Immediato l’intervento della Polizia Municipale che ha provveduto a fermare il giovane recuperando la sostanza stupefacente e l’uomo che aveva ceduto la dose.

I ragazzi e l'uomo sono stati accompagnati tutti presso gli uffici del comando di via del Salsero. I giovani erano poco più che quindicenni, mentre lo spacciatore risultava essere C.L., 50 anni, residente da tempo a Montecatini Terme.

Nella perquisizione della casa dello spacciatore sono saltate fuori sostanze stupefacenti come marijuana, pasticche di ecstasy e alcuni grammi di metanfetamina, tutte nascoste e pronte per essere confezionate in diverse decine di dosi da vendere.

Queste le parole del comandante Domenico Gatto: "Sono particolarmente soddisfatto di questo ulteriore risultato che ha portato nuovamente a debellare lo spaccio di sostante stupefacenti a una clientela composta da ragazzi di giovanissima età che proprio, in questo periodo di lontananza dalle aule della scuola, possono entrare nel mirino di questi spacciatori senza scrupoli che pur di vendere le loro sostanze non hanno remore nel cedere la loro pericolosa merce. Confermo che questa l’attività di controllo, nonostante le numerose funzioni assegnate alla Polizia Municipale, proseguirà anche nei prossimi mesi dove con l’arrivo della bella stagione sempre più persone e giovani si intratterrano nei nostri parchi cittadini e lungo le strade del centro".

Fonte: Comune di Montecatini Terme