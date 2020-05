Test sierologico con la Misericordia di Certaldo, come prenotare

La Misericordia di Certaldo informa che da mercoledì 3 Giugno presso i propri studi medici, posti in viale Matteotti 23, sarà possibile prenotarsi per effettuare il kit-sierologico anti COVID-19 in forma gratuita per tutte le categorie previste dalla normativa vigente. Successivamente sarà possibile l’accesso a tutti, su base volontaria, a fronte di un corrispettivo economico. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 0571/652893 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 o dalle 15.00 alle 18.30, oppure scrivendo a info@misericordiacertaldo.it.

Fonte: Misericordia di Certaldo