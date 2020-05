Uffici comunali chiusi il 1 giugno a Certaldo

Il Comune di Certaldo informa che, essendo la giornata di lunedì 1 giugno 2020 collocata tra due festività, è stato deciso, con decreto del sindaco, di tenere chiusi gli uffici comunali, compresa la biblioteca Bruno Ciari. Questo anche in considerazione della necessità di ottimizzare spese e consumi per un buon andamento della pubblica amministrazione. Saranno comunque garantiti i servizi essenziali previsti per legge in caso di urgenze.

Saranno invece regolarmente aperti, così come nei giorni festivi, i musei comunali di Palazzo Pretorio e della Casa di Boccaccio: ore 10.00 - 13.00 e ore 14.30 - 19.00.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa