Uisp, al via la stagione estiva alle Pavoniere

Al via la stagione estiva 2020 per l’impianto delle Pavoniere, al centro del parco delle Cascine. Dal 30 maggio, via alla balneazione all’ombra degli alberi secolari. Confermati nuoto libero e acqua fitness (con inizio di tutte e due le attività dal prossimo 3 giugno) nella suggestiva piscina.

La balneazione si svolge dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 19.30, sabato domenica e festivi dalle 9 alle 19 (per informazioni: Tel. 3345210999). Biglietti a partire da 8 euro (feriale intero) a 11 euro (festivo intero), sconto 10% per i possessori di abbonamento Ataf.

La piscina propone inoltre il nuoto libero, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 9.30 e dalle 19.30 alle 20.30 (ingresso 3 euro, abbonamento mensile 60 euro compresa tessera Uisp) e l’acqua fitness lunedì, mercoledì e venerdì dalle 13.15 alle 14, martedì e giovedì dalle 19.30 alle 20.15 (prezzo compreso nel biglietto della balneazione; abbonamento mensile 60 euro compresa tessera Uisp).

Le modalità di accesso e utilizzo dell’impianto sono limitate in certe funzioni a seguito delle norme in vigore previste per il contenimento del Covid-19.

E’ obbligatorio accedere all’impianto indossando la mascherina fino al piano vasca e nei luoghi chiusi, rispettando sempre il distanziamento sociale in ogni ambiente, arrivare già con il costume addosso e portare con sé calzature idonee; in vasca obbligo dell’uso della cuffia. E’ necessario infine essere in possesso di un documento d’identità.

Per chi vuole invece fare un giro nel parco, pattini e bici sono a noleggio presso il Roller Club Firenze. Informazioni e prenotazioni: Alessio 347 8050550, Milko 338 3989753.

Il bar e il ristorante-pizzeria completano l’offerta per chi sceglie di concedersi una giornata nel verde del parco cittadino.

Fonte: Uisp Firenze - Ufficio Stampa