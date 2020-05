Variazione di bilancio milionario per emergenza Covid-19 a Firenze

Nel corso dell’ultima giunta è stata approvata una delibera presentata dall’assessore al bilancio Federico Gianassi con la terza variazione di bilancio in via d’urgenza, che adesso dovrà passare dal vaglio del Consiglio Comunale, connessa all’emergenza Covid19. Questa delibera contiene variazioni urgenti di spesa connesse principalmente a finanziamenti europei e ministeriali da utilizzare per interventi di emergenza Covid (come le sanificazioni) e la previsione di interventi di inclusione sociale e marginalità da finanziare con trasferimenti nazionali per un valore di 3,4 milioni. Variazioni anche nella parte investimenti, con l'inserimento di finanziamenti Pon Metro destinati sia ad acquisto di attrezzature informatiche per smart working per emergenza Covid, sia interventi di bike sharing, mobilità sostenibile e piste ciclabili per oltre 3 milioni.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa