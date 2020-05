A Montespertoli ci sarà l'ultimo giorno di scuola

Il saluto dell’ultimo giorno di scuola si farà: all’aperto, distribuito in più giorni ed in formato ridotto, ma si farà!

L’Amministrazione Comunale, in accordo con l’Istituto Comprensivo di Montespertoli, con cui si è instaurato un clima di costante e proficua collaborazione, ha deciso che il saluto dell’ultimo giorno di scuola verrà comunque realizzato.

'L’anno scolastico sta per terminare, il coronavirus ci ha costretto a stare a distanza, ma ora è importante ritrovarsi' dichiara l'Assessore alla Scuola, Daniela Di Lorenzo 'questa iniziativa rappresenta un segnale di speranza, per potersi salutare e per dimostrare che insieme, Scuola e Amministrazione, possiamo regalare ai bambini un momento di goia e di condivisione in questo strano tempo sospeso'.

Sarà rivolto agli alunni, ai genitori ed agli insegnanti delle ultime classi di ogni ciclo scolastico, quindi le sezioni/classi in uscita della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1^ grado, che verranno accolti dal saluto dell’Amministrazione Comunale e della Dirigente Scolastica.

A Montespertoli si è trovato il modo ed il coraggio di realizzarlo in maniera semplice ed in sicurezza per permettere ai bambini di salutarsi prima di intraprendere un nuovo percorso di studio e di vita, specificando che, naturalmente, la partecipazione sarà volontaria.

L’iniziativa si terrà presso il Parco Urbano nei giorni di:

- lunedì 8 giugno, rivolto ai soli bambini in uscita dalle scuole dell’infanzia;

- martedì 9 giugno, rivolto ai soli bambini in uscita dalle scuole primarie;

- mercoledì 10 giugno, rivolto ai soli ragazzi in uscita dalla scuola secondaria di 1^ grado.

Nei prossimi giorni i genitori delle ultime classi riceveranno l'invito dall'Istituto Comprensivo.

Ai bambini sarà quindi data la possibilità di incontrarsi di nuovo in un clima di allegria, nel rispetto dei limiti del distanziamento e senza assembramenti, per concludere l’anno scolastico 2019-20 con l’augurio di un nuovo inizio per tutti.

Fonte: Comune di Montespertoli