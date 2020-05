Ancora solidarietà verso chi ha bisogno: Irplast dona il suo nastro adesivo

Ancora un grande gesto dal territorio. L’azienda del Terrafino IRPLAST, azienda leader di imballaggi per i settori beverage food e tabacco, ha donato, ieri mattina, venerdì 29 maggio 2020, alla comunità empolese numerosi rotoli di nastro adesivo, il prodotto per cui è famosa a livello internazionale.

A ricevere la donazione dall'amministratore delegato dell'azienda Fausto Cosi gli assessori Antonio Ponzo Pellegrini (attività produttive) e Valentina Torrini (politiche sociali): il nastro adesivo sarà utilizzato per il confezionamento di pacchi alimentari che verranno preparati per le famiglie che hanno bisogno di aiuti concreti e immediati a causa dell’emergenza sanitaria per il COVID-19. Proprio in questi giorni l'associazione Re.So sta distribuendo i pacchi spesa per il sostegno alimentare.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa