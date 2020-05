"Artmask", mascherine creative per i bambini dal laboratorio per persone fragili di Sesto

L'azienda delle farmacie comunali (AFS Spa), in accordo col Comune di Sesto Fiorentino, ha acquistato 3.000 “ArtMask”, le mascherine artigianali per bambini e ragazzi del laboratorio Altre Mani, gestito dalla cooperativa sociale CONVOI, aderente al gruppo CO&SO, che a partire da mercoledì saranno distribuite gratuitamente a tutti i bambini e i ragazzi sestesi dai 6 ai 12 anni.

Il laboratorio di confezionamento e sartoria, di design e accessori moda di CONVOI, si trova a Sesto Fiorentino, in via del Trebbio (zona Stazione FS), e va ad integrarsi con l’attività del marchio Altremani e ad ampliare i percorsi di inserimento lavorativo. Il laboratorio occupa donne con disagio familiare e utilizza macchinari sottratte al circuito illegale del distretto pratese. Qui è nata l’idea di realizzare mascherine per l’infanzia e l’adolescenza, creative e piacevoli da indossare.

“Abbiamo voluto trasformare la mascherina da quella che è e sarà un’osservanza doverosa, in un’abitudine forse non comoda ma almeno simpatica e creativa - spiega Claudia Calafati, referente dell’ Area Educazione presso CO&SO - Del mondo dell’infanzia e dell’adolescenza se n’è parlato poco in questo periodo complesso legato all’emergenza sanitaria e si continua a dare poco peso a quello che stanno vivendo i più piccoli, allontanati dai contesti educativi, dagli amici e privati per molto tempo della possibilità di passare del tempo all’aria aperta. In questa fase di “riapertura”, la mascherina, simbolo dell’emergenza, deve diventare un elemento della vita quotidiana e dare a bambini e ragazzi la consapevolezza della responsabilità che è richiesta anche a loro”.

"La mascherina è una misura igienica fondamentale per prevenire la diffusione del Coronavirus - ricorda il sindaco Lorenzo Falchi - È un oggetto con cui tutti noi dovremo convivere per mesi e poter contribuire a questo progetto di grande valore sociale è stata una doppia opportunità che abbiamo voluto cogliere e far cogliere ai nostri bambini e ragazzi. Grazie al contributo della Farmacie Comunali, abbiamo acquistato circa tremila pezzi per tutti i bambini residenti dai 6 ai 12 anni che saranno distribuiti a domicilio dalla nostra Protezione Civile nei prossimi giorni. Un piccolo pensiero per quei giovanissimi concittadini per i quali questi mesi sono stati una prova difficile e che nei prossimi mesi dovranno confrontarsi con una realtà profondamente cambiata".

Le mascherine del laboratorio di CONVOI sono “mascherine di comunità”, lavabili, in materiale multistrato, che garantiscono comfort e coprono dal naso al mento. Non sostituiscono il distanziamento sociale ma sono una misura complementare per il contenimento della trasmissione del virus, che richiede anche un frequente lavaggio delle mani e l’attenzione a non toccarsi il viso, il naso, gli occhi e la bocca.

Le “Artmask” sono cucite con un buonissimo cotone da camicie, sono lavabili e al momento della confezione disinfettate e imbustate una per una. Sono realizzate in due taglie, 6-9 anni e 9-12 anni. All’interno dei due strati di cotone è inserito uno strato filtrante con garze per una maggiore protezione, sono lavabili in lavatrice a 60°.

