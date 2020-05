Costa Diadema Covid free, sbarcati gli ultimi due positivi: Piombino è libera dal Coronavirus

Oggi, sabato 30 maggio, gli ultimi due membri dell'equipaggio della Costa Diadema risultati positivi al Coronavirus sono sbarcati e sono stati trasferiti in un albergo sanitario a Firenze.

A distanza di circa due mesi dall'attracco della nave al porto di Piombino, restano a bordo 452 persone tutte negative, in attesa dell'accordo tra la Farnesina e i rispettivi paesi d'origine per il rimpatrio.

In aggiunta a questa notizia arriva anche la guarigione dal Covid dell'ultima paziente piombinese, una donna di 52 anni. Piombino è quindi libera dal Coronavirus.

Non essendoci più casi di positività a bordo della Costa Diadema anche gli operatori del Cross hanno provveduto a smontare il posto medico avanzato allestito ai piedi della nave, dichiarata Covid free. Nei prossimi giorni sarà sanificata e i membri dell'equipaggio, previa autorizzazione della polizia di frontiera, potranno scendere a terra. Prosegue nel mentre il lavoro del ministero degli Esteri con i paesi di origine dei marittimi per organizzare i rimpatri, tranne per circa 200 membri che dovranno rimanere a bordo per garantire la sicurezza della nave.

"La decisione di Piombino di accogliere la nave è stata risolutiva per la situazione della Diadema". A dirlo è il sindaco di Piombino, Francesco Ferrari, che si è definito "enormemente sollevato", sia per la guarigione dell'ultimo cittadino di Piombino sia "perché oggi si chiude un periodo molto impegnativo che ha visto Piombino dimostrare il proprio valore nella gestione di questa complessa vicenda". Vicenda non ancora conclusa, come ha sottolineato il primo cittadino, poiché sono ancora molti i rimpatri da organizzare.