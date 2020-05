Eternit alla ex discarica di Chianni, i commenti di FdI Pontedera e Terricciola SiCura

Dalla Valdera, Fratelli d'Italia e Terricciola SiCura commentano la vicenda che ruota intorno alla ex discarica di Chianni e al suo prossimo futuro discusso in Regione.

Fratelli d'Italia Pontedera-Valdera: "Scelta folle"

La giunta regionale ha espresso pronuncia positiva sulla riapertura della discarica di Chianni e sul conferimento di 270 mila metri cubi di eternit. Per l’ennesima volta coloro che governano la Regione se ne fregano del nostro territorio e preferiscono favorire il folle progetto della Nuova Servizi Ambiente Srl (la società che gestisce il sito di Chianni) a discapito della salute dei cittadini.

È inaccettabile che la Regione pensi a riempire i conti in banca dei gestori della discarica della Grillaia invece di mettere al primo posto la salute degli abitanti della Valdera. Voler riaprire una delle più grandi discariche regionali di rifiuti speciali, dove negli anni sono stati smaltiti oltre 1.500.000 di tonnellate di scarti industriali di ogni genere, e autorizzare lo smaltimento di altre 270 mila metri cubi di eternit è una scelta folle.

In queste ore per evitare un disastro ambientale, Paolo Marcheschi, consigliere regionale di FdI ha depositato un'interrogazione regionale urgente sulla discarica di Chianni per dire no alla riapertura del sito.

La giunta regionale vuole sommergere di rifiuti nocivi il nostro amato territorio per favorire i propri amici e riempire le loro tasche. Noi di Fratelli d’Italia abbiamo a cuore la nostra terra e non permetteremo che qualcuno la distrugga solo per la propria sete di denaro, ci batteremo con ogni mezzo a nostra disposizione e fino alla fine per tenere chiusa la discarica.

Terriccola SiCura: "La ex discarica di Chianni deve rimanere chiusa"

Apprendiamo in queste ultime ore una brutta notizia. La Regione Toscana ha espresso un parere favorevole sulla riapertura della ex discarica di Chianni, noi ribadiamo come sempre abbiamo fatto, la nostra totale contrarietà alla riapertura della discarica della Grillaia.

Noi di Terricciola SiCura siamo sempre stati in prima fila per la tutela dell’ambiente e abbiamo sempre combattuto per tenere chiusa la discarica con ogni mezzo a nostra disposizione. Malgrado in consiglio comunale le nostre proposte per scongiurare la riapertura della discarica fatte dal 2007 ad oggi, l’ultima risale a pochi mesi fa, siano sempre state bocciate dalla maggioranza, oggi constatiamo che tutti si dichiarano pronti a combattere contro la riapertura. Ci auguriamo che queste non siano solo parole ma che invece si tramutino in azioni concrete, siamo stufi delle solite lacrime di coccodrillo della sinistra locale.

Proprio per affrontare subito il problema della discarica, abbiamo adottato una scelta forte e decisa che negli ultimi 20 anni è stata fatta solo 2 volte, la convocazione diretta come consiglieri comunali di un consiglio comunale straordinario (in base allo statuto e al testo unico degli enti locali, avendo raccolto le 4 firme minime necessarie) Fissando già i seguenti 2 punti all'ordine del giorno:

1) Relazione sul rischio di riapertura della Ex Discarica di Chianni.

2) Predisporre le opportune azioni di contrasto alla scellerata idea di riaprire la ex discarica di Chianni.

Inoltre abbiamo richiesto che sia prevista la possibilità di predisporre una parte della seduta aperta, in modo da permettere la partecipazione diretta e attiva delle associazioni ambientaliste presenti sul territorio e dei cittadini.

La Regione vuole riaprire il business dei rifiuti ma Terricciola SiCura dice no! Dopo che per anni alla Grillaia sono state smaltite tonnellate di scarti industriali di ogni genere, adesso la Regione Toscana ha pensato bene di conferire alla discarica di Chianni 270mila metri cubi di Eternit.

Faremo di tutto per evitare che venga attuata questa decisione scellerata. La salvaguardia del nostro amato territorio è una questione vitale per noi e ci batteremo fino in fondo per tenere chiusa la discarica.