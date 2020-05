Nuovi cavalieri del lavoro, in Toscana sono Ferruccio Ferragamo e Lorenzo Coppini

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato, in data 29 maggio 2020, i decreti con i quali, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, Sen. Ing. Stefano Patuanelli, di concerto con la Ministra delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Sen. Teresa Bellanova, sono stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro.

In Toscana l'onorificenza spetta a Ferruccio Ferragamo nel settore dell'Alta Moda e a Lorenzo Coppini, della B&C Speakers nel settore dell'Industria/trasduttori elettroacustici, di Bagno a Ripoli.

Ferruccio Ferragamo è Presidente Esecutivo della Salvatore Ferragamo S.p.A., maggiore dei figli maschi di Salvatore e Wanda Ferragamo.

Salvatore Ferragamo S.p.A. è la capogruppo del Gruppo Salvatore Ferragamo, uno dei principali player del settore del lusso le cui origini possono farsi risalire al 1927. Il Gruppo è attivo nella creazione, produzione e vendita di calzature, pelletteria, abbigliamento, prodotti in seta e altri accessori, nonché profumi per uomo e donna. La gamma dei prodotti si completa, inoltre, con occhiali e orologi, realizzati su licenza da terzi. Attenzione all'unicità e all'esclusività, realizzate coniugando stile, creatività e innovazione con la qualità e l'artigianalità tipiche del Made in Italy, sono le caratteristiche che contraddistinguono da sempre i prodotti del Gruppo. Con circa 4.000 dipendenti e una rete di 652 punti vendita mono-marca al 31 marzo 2020, il Gruppo Ferragamo è presente in Italia e nel mondo attraverso società che consentono di presidiare il mercato europeo, americano e asiatico.

Lorenzo Coppini ha iniziato la sua carriera lavorativa presso B&C Speakers nel 1993. Nel 1995 è entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione, occupandosi delle vendite e del marketing, e dal 2007 ricopre il ruolo di Amministratore delegato di B&C Speakers. Fondata nel 1946, B&C Speakers è uno dei più grandi e prestigiosi produttori di trasduttori di altoparlanti professionali al mondo.

Fonte: Presidenza della Repubblica