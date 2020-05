Fratelli d’Italia Empoli: bocciata proposta monorotaia polo scolastico

I Consiglieri Comunali Poggianti, Di Rosa e Pavese lamentano che I loro appelli sono caduti nel nulla, in particolare le considerazioni espresse dalla Consigliere Di Rosa in merito:

•alle azioni volte a diminuire i tempi di spostamento, in particolare sui mezzi di trasporto pubblico, aumentandone la velocità commerciale e conseguentemente l’attrattività. L’aumento della velocità commerciale del trasporto pubblico di superficie influisce sulla qualità e sulla regolarità del servizio, incrementando la competitività del mezzo pubblico nei confronti del mezzo privato e riducendo in modo consistente i costi di esercizio;

•al tema della sicurezza stradale che è una questione di importanza fondamentale per la società, con particolare riferimento all’incidentalità e agli effetti che questa determina in termini di costi economici, sanitari e sociali;

•al tema salute umana in relazione all’esposizione della popolazione, all’inquinamento atmosferico e al rumore determinati dal traffico veicolare, principali fattori di rischio sanitario in ambito urbano;

•al tema dello stile di vita della popolazione: la possibilità di avere un’offerta più ampia di mobilità sostenibile per gli spostamenti sistematici facilita la diffusione di comportamenti e stili di vita più sani e, grazie ad una maggiore e più efficace informazione all’utenza, crea le condizioni per una sensibilizzazione e migliore consapevolezza sui benefici ambientali e sanitari connessi all’utilizzo di sistemi di mobilità alternativi all’auto;

Conclude il Capogruppo Poggianti: "Il Consiglio comunale ha detto no al rilancio di Empoli e di è opposto ad un futuro di crescita. Se non è tramite le università, se non è tramite la presenza di istituzioni statali sul territorio, se, ancora, non è tramite il servizio alle aziende e alla cittadinanza, ci chiediamo come l'amministrazione veda un futuro ad Empoli".