Una 20enne è stata aggredita e rapinata mentre saliva sulla tramvia a Firenze. L'episodio ieri dopo le 23, in piazza della Stazione. La ragazza è stata colpita in pieno volto da un uomo che le avrebbe portato via lo smartphone strappandoglielo dalle mani e scappando via. La ventenne è rimasta illesa e ha rifiutato le cure dei sanitari del 118. Sull'episodio indaga la polizia.