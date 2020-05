Il Museo Leonardiano aperto anche per il ponte del 2 giugno

In occasione del ponte per la Festa della Repubblica, il Museo Leonardiano sarà aperto anche lunedì 1 e martedì 2 giugno. Sarà possibile, dunque, visitare il percorso dedicato a Leonardo nella sua città natale per tutto questo week end e fino a martedì 2 giugno secondo i seguenti orari:

- Museo Leonardiano dalle ore 9.30 alle 19- Casa Natale dalle ore 10 alle 19

Gli ingressi saranno contingentati secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di emergenza sanitaria.

È caldamente consigliata la prenotazione scrivendo a info@museoleonardiano.it oppure telefonando allo 0571 933285.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa