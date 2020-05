Il Museo Remiero 'Mario Pucci' si prepara alla riapertura: aperitivo virtuale per la Festa della Repubblica

Il Museo Remiero "Mario Pucci" di Limite sull'Arno, dopo essere rimasto molto attivo anche durante il periodo di chiusura generalizzata dovuto al Coronavirus, in particolare attraverso il rafforzamento dell'esperienza della didattica a distanza con l'Istituto Comprensivo di Capraia e LImite e il lancio della lettura come audiolibro, anche su Youtube, del volume "Colloquio con il mio tempo" di Nicodemo Picchiotti ", è pronto a ripartire con slancio dopo il via libera alla riapertura dei musei decisa dal governo.

Il Museo si sta adeguando alle linee guida del Mibact e della Regione Toscana per riaprire garantendo la massima sicurezza e, queste settimane, sono state l'occasione per realizzare dei miglioramenti ambientali necessari, condivisi ed importanti per fornire una visita ancora più piacevole e confortevole ai visitatori.

Sulla base dell'orario di apertura del Museo stabilito solitamente, al momento si ritiene che l'apertura fisica al pubblico possa avvenire giovedì 18 giugno, ma di questo sarà fatta apposita e ulteriore comunicazione più avanti.

Nel frattempo, il Consiglio direttivo ha ritenuto, volendo dare un segnale ancora più forte di impegno, passione e lavoro portato avanti in questi mesi, di organizzare un appuntamento che caratterizzi ancora di più il Museo come presidio culturale, educativo e spazio di comunità radicato sul territorio.

Pertanto, il prossimo 2 giugno, Festa della Repubblica, sarà effettuata un'apertura simbolica dalle 10,00 alle 13,00 e un meeting su zoom alle ore 11,00. Durante l'incontro virtuale, vi sarà l'occasione per spiegare le novità che sono state introdotte per rendere ugualmente interessante la "visita distanziata" e per dare un abbraccio virtuale ma sincero e ricco di affetto per il Museo.

Su Zoom, durante il meeting, sarà organizzato anche un "APERITIVO VIRTUALE" , con calice e ciò che serve.

Le credenziali saranno pubblicate sulla pagina Facebook del Museo Remiero alle 10,30 di martedì 2.

Per le visite in presenza, invece, occorrerà procedere soltanto con prenotazione, almeno per il momento, facendo ricorso per fissare l'appuntamento alla app del Museo: http://www.museoremiero.it/prenotamuseo.html

Per prenotarsi per la visita simbolica del 2 giugno, è necessario procedere entro le ore 12,00 di lunedì 1 giugno. Ogni visita avrà la durata massima di 30 minuti, con ingresso gratuito e tariffazione non prestabilita.

Per garantire la sicurezza di tutti, personale e visitatori, la visita è consentita ad un massimo di tre persone contemporanemanente se appartenenti allo stesso nucleo familiare o congiunti, altrimenti sarà consentita la visita individuale.

Fonte: Museo Remiero "Mario Pucci" di Limite sull'Arno