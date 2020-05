Turismo, due nuovi info point a Pisa e sito web rinnovato

«Ci auguriamo che dai prossimi giorni, i visitatori tornino a visitare la nostra città e i suoi splendidi monumenti, a partire da quel turismo di prossimità che può cogliere questa occasione per una visita in assoluta sicurezza e tranquillità. Poi, nei mesi prossimi ci auguriamo di rivedere per le nostre strade anche i turisti internazionali». Così il sindaco di Pisa Michele Conti questa mattina alla riapertura in piazza dei Miracoli dell’ufficio informazioni turistiche. Prima era stato inaugurato anche il punti informazioni in piazza XX settembre.

« Nel territorio pisano, dalla città al litorale, la bellezza alberga ovunque. Questo è uno dei motivi per cui venire a Pisa è un’opportunità perché la bellezza rigenera e l’uomo ha bisogno di bellezza, da qui il dovere di curarla, tutelarla e condividerla. E anche per assicurare la massima accoglienza e per dare un concreto sostegno agli operatori economici del settore – ha spiegato l’assessore al turismo Paolo Pesciatini -, abbiamo deciso, in concomitanza con la riapertura al pubblico della Torre e dei monumenti di piazza dei Miracoli, di farci trovare pronti non con uno bensì due uffici turistici, completamente rinnovati per accogliere al meglio i visitatori, mentre a metà giugno apriremo anche un punto informazioni sul litorale a Tirrenia».

Nella mattinata è stato dunque riaperto al pubblico l’ufficio informazioni turistiche di piazza del Duomo, chiuso lo scorso marzo a causa del Coronavirus, totalmente rinnovato, la cui gestione è stata affidata a una rete temporanea d’imprese coordinate da The Plus Planet, cooperativa sociale che si occupa dei servizi turistici, culturali, museali, e nell’organizzazione e gestione di eventi in tutta Italia. L’ufficio (piazza Duomo 7, t. 050 550100) rimarrà aperto tutti i giorni con orario 10.00 – 18.00).

Contemporaneamente è stato inaugurato il nuovo punto informazioni di piazza XX settembre, nell’atrio di palazzo Gambacorti, sede del Comune (da lunedì a venerdì 09.00 - 13.00 e martedì e giovedì 09.00 - 13.00 e 14.30-17.00).

Nel corso della riapertura al pubblico è stato anche presentato il nuovo sito ufficiale del turismo (www.turismo.pisa.it) completamente rinnovato.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa