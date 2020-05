Infrastrutture, Italia Viva Firenze: "Opere che fanno bene a Firenze e a tutta la Toscana"

“Il tema delle infrastrutture è da sempre una priorità di Italia Viva, come dimostra il nostro “Piano shock” per lo sblocco delle opere bloccate in tutto il paese. Ci auguriamo che la coalizione per le regionali sia chiara e netta su questa battaglia e ne faccia una bandiera” Proseguono gli esponenti di Italia Viva Firenze

“Nel dettaglio – concludono - potremmo parlare della nostra storica battaglia per nuova pista dell’aeroporto di Peretola, dove ci sono già 300 milioni pronti per essere spesi e circa 5000 nuovi posti di lavoro in ballo. Ma anche della TAV, che se non completata rischia di lasciare Firenze e la Toscana isolata dal contesto dell’alta velocità nazionale; o ancora del sistema cittadino delle tramvie, che nel 2019 ha trasportato 35 milioni di passeggeri ma che deve essere completato per includere anche i due terzi di città nei quali al momento non arriva, non dimenticando lo stadio e la disponibilità dei proprietari della Fiorentina ad un importante investimento.”