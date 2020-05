Pacchi alimentari, continua la solidarietà dei cittadini a Ponte Buggianese

Se con lo scorso 22 maggio si era conclusa la distribuzione dei pacchi alimentari che avevamo messo a disposizione con le risorse del governo nazionale è grazie alla immensa solidarietà di cittadini, Associazioni ed Aziende del territorio comunale, che questa attività potrà continuare per tutto il mese di giugno.

Le donazioni sul conto corrente dedicato che l’Amministrazione Comunale ha aperto per l’emergenza covid constano ad oggi ad oltre 23.000 €, un risultato inaspettato ed al di là di ogni più rosea aspettativa.

Grazie alla scelta fatta dall’Amministrazione Comunale di realizzare i “pacchi alimentari” così come sollecitato anche da ANCI (associazione nazionale comuni italiani) anche questa mattina diverse persone con a capo il Sindaco, la Giunta, i consiglieri e tantissimi volontari della Protezione Civile della Pubblica Assistenza Croce Oro hanno distribuito circa 140 pacchi alimentari di generi vari ed altrettanti di prodotti freschi deperibili.

"In questo momento di difficoltà ci vogliamo sentire ancora più vicini alla nostra popolazione – sottolinea il Sindaco Nicola Tesi – e cercheremo, fino a quando avremo le risorse a disposizione, di aiutare chi oggi è più in difficoltà anche a causa del covid-19. Voglio personalmente ringraziare tutte le aziende che stanno contribuendo in maniera eccellente alla fornitura delle merci e le numerose aziende locali che stanno vendendo i propri prodotti a prezzi veramente promozionali rispetto a quelli praticati abitualmente. Questo ci permetterà di poter assistere queste famiglie ancora per tutto il mese di giugno, sperando che un numero considerevole di queste persone riesca nuovamente a riprendere il proprio lavoro".

Un sentito ringraziamento al Gruppo ATF ed in particolar modo a Leonardo Artiglieri per la meticolosa gestione della merce e del servizio di consegna dei prodotti deperibili ed un grazie a Sedoni Autonoleggi ed a Go-Rent per la messa a disposizione gratuita dei mezzi per le consegne sul territorio.

Fonte: Comune di Ponte Buggianese - Ufficio stampa