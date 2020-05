Partito il progetto ‘Palestre all'aperto’ nei parchi e giardini pubblici

È partito giovedì scorso il progetto ‘Palestre all'aperto’. L'iniziativa dell'assessorato allo sport, in collaborazione con l’Uisp, rientra nel progetto 'Rinasce Firenze' e si propone di ampliare ulteriormente l'offerta di attività motoria all'aria aperta, con l'obiettivo specifico di promuovere una corretta e costante attività fisica rivolta alle persone di tutte le età, valorizzando nel contempo gli spazi verdi cittadini.

Pertanto, in ognuno dei cinque Quartieri della città è stato individuato un giardino o un parco dove, nei mesi estivi, le persone verranno coinvolte in un'attività motoria libera e non organizzata, ma stimolata, seguita e assistita da tecnici qualificati dell’Uisp. L’adesione all’attività proposta è volontaria e gratuita. Le persone interessate potranno partecipare all’attività fino al raggiungimento dei posti disponibili per ogni turno e in ogni località e dovranno essere munite di propria mascherina e guanti monouso.

Questa mattina l'assessore allo sport Cosimo Guccione era al giardino di Bellariva, nel Quartiere 2, per salutare partecipanti e istruttori del corso.

“Dopo oltre due mesi di lockdown – ha sottolineato l'assessore allo sport Cosimo Guccione – i cittadini hanno sicuramente una gran voglia di riprendere l'attività fisica magari con una guida che li possa supportare in maniera adeguata, soprattutto dopo questo lungo periodo di stop”.

Le ‘palestre all’aperto’ sono attive per i mesi di giugno e luglio e le prime tre settimane di settembre, martedì, giovedì e sabato con due fasce orarie, dalle 9 alle 9.40 e dalle 9.50 alle 10.30, ai giardini di piazza Tasso (Quartiere 1, 25 posti disponibili in ogni fascia oraria), al giardino di Bellariva (Quartiere 2, 30 posti disponibili per ciascuna fascia), ai giardini di piazza Elia dalla Costa (Quartiere 3, 30 posti disponibili per ogni fascia), al Boschetto di Soffiano (Quartiere 4, 25 posti disponibili per ogni fascia) e al giardino del Lippi, in via Fanfani (Quartiere 5, 30 posti disponibili per ciascuna fascia).

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa