Celebrazione 2 giugno a Pisa, Onorificenze al merito della Repubblica Italiana a 14 cittadini

Martedì 2 giugno 2020 alle ore 9.30, presso Ponte di mezzo, in Pisa, alla presenza del Prefetto Giuseppe Castaldo e delle altre autorità cittadine, si svolgerà la tradizionale cerimonia dell’alzabandiera per la Festa della Repubblica, in occasione del 74° Anniversario della proclamazione. L’inno nazionale sarà eseguito da una rappresentanza della Società Filarmonica Pisana.

Nelle prime ore della mattina, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale srotoleranno una maxi bandiera tricolore lungo tutta la facciata della Prefettura.

A partire dalle 10.00 nei giardini del Palazzo del Governo verranno consegnate anche le onorificenze dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana” a 14 cittadini della provincia, distintisi in modo significativo per il loro impegno professionale e sociale.

Infine, il Prefetto incontrerà due ragazzi delle scuole secondarie di II grado pisane in rappresentanza degli studenti che anche quest’anno hanno concorso al Progetto di Cultura Costituzionale “Le stagioni della Costituzione tra difesa delle istituzioni repubblicane e tutela dei diritti”. Ad accompagnarli, uno dei docenti impegnati, il responsabile del Laboratorio di Cultura costituzionale dell’Università di Pisa Saulle Panizza, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale Giacomo Tizzanini e il Presidente dell’ANPI Bruno Possenti.

Tutti i diversi momenti si svolgeranno nel rispetto delle esigenze di distanziamento sociale e delle altre misure di contenimento prescritte.

L’elenco degli insigniti

Giugno 2020 - elenco insigniti dell’onorificenza dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Commendatore PAOLO ROSSI Questore di Pisa

Commendatore OTTAVIO ZIRILLI Direttore Area Ricerca CNR di Pisa

Residenti nel Comune di Pisa:

Cavaliere GIANLUCA GIRELLI Ufficiale dell’Aeronautica Militare

Cavaliere ALESSANDRO AMATIELLO Ufficiale dell’Aeronautica Militare

Cavaliere MASSIMO ASARO Dirigente Affari legali Scuola Normale Superiore

Cavaliere RICCARDO BUSCEMI Funzionario di banca

Cavaliere VITTORINO CAVALIERO Com.te Stazione Carabinieri Pisa Porta a Mare

Residenti nel Comune di Cascina:

Cavaliere PIERO TACCOGNA Isp. Capo Polizia di Stato in quiescenza

Cavaliere ANGELO PERNA Sottufficiale dell’Esercito in quiescenza

Residenti nel Comune di Pontedera:

Ufficiale GENNARO PARADISO Lgt. Guardia di Finanza in quiescenza

Cavaliere PIETRO IAFRATE Manager

Cavaliere RENATO TANCREDI Sottufficiale dell’Esercito

Residenti nel Comune di San Miniato:

Cavaliere GENNARO RICCARDI Maggiore dei Carabinieri, Com.te Compagnia di San Miniato

Residenti nel Comune di San Giuliano Terme:

Cavaliere MAFALDA INGUSCIO Funzionario Comune di Pisa in quiescenza

Fonte: Prefettura di Pisa - Ufficio Stampa