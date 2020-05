Poggibonsi, perde l'equilibrio e cade dall'argine: donna soccorsa in buone condizioni

Oggi pomeriggio, alle 16.30 circa, una signora che stava passeggiando con il cane è caduta dall'argine nei pressi del torrente Staggia a Poggibonsi, in zona di Bernino. La caduta è stata probabilmente provocata da una perdita di equilibrio. La donna è precipitata dall'argine superiore finendo in quello inferiore, sempre sul terreno e non nelle acque del fiume.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Poggibonsi che hanno eseguito le operazioni di soccorso a persona insieme ai sanitari del 118, di Castellina Scalo. I vigili del fuoco hanno recuperato la signora in collaborazione con il 118, che poi l'ha trasportata in ospedale.

Da quanto si apprende la donna avrebbe riportato qualche ferita alla testa ma sarebbe stata cosciente e in buone condizioni.