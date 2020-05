Servizi Mensa e Trasporto scolastico, al via le domande per ottenere le agevolazioni

Dal 1° al 30 giugno 2020 sarà possibile presentare le domande per ottenere le agevolazioni sul pagamento dei servizi mensa e trasporto scolastico per l’anno 2020/2021. Il beneficio si rivolge agli studenti della scuola secondaria di primo grado e scuola primaria e dell’infanzia.

Per accedere all'agevolazione è necessario compilare la domanda e avere come primo requisito di essere in una delle fasce I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente al nucleo familiare) che sono ben dettagliate nel modulo stesso.

COME COMPILARE LA DOMANDA - Il modulo di domanda può essere scaricato dal sito del Comune di Empoli al seguente indirizzo: https://storico.comune.empoli.fi.it/albero/07/0702/225sch.html e può essere compilato on-line secondo le modalità riportate sul sito web del Comune www.empoli.gov.it; invio per posta raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Comune di Empoli, via del Papa n.41; domanda scansionata e quindi inviata via PEC al seguente indirizzo: comune.empoli@postacert.toscana.it; domanda scansionata e quindi inviata tramite e-mail ordinaria al seguente indirizzo: protocollo@comune.empoli.fi.it; oppure consegnata direttamente in busta chiusa allo sportello protocollo dell'URP nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13.30 e il sabato dalle 8.30 alle 12.

Tutte le informazioni e la documentazione a questo link:

https://storico.comune.empoli.fi.it/albero/07/0702/225sch.html

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa