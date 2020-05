Tumori al seno, Niccolai (Pd): "Dopo il potenziamento della senologia al San Jacopo arriva il test genomico gratuito"

"In questi anni - spiega il consigliere ragionale Marco Niccolai - abbiamo lavorato affinché, come effettivamente avvenuto, la struttura della senologia dell’Ospedale San Jacopo venisse riconosciuta nella sua rilevanza dall’Asl Toscana Centro dal punto di vista della sua professionalità, visti i dati degli interventi chirurgici effettuati e dell’importante percorso che accompagna le donne che si rivolgono ad essa nella fase post intervento. Ecco perché ho doppiamente sostenuto con favore il provvedimento che in Consiglio Regionale abbiamo votato pochi giorni fa: siamo tra le primissime Regioni in Italia a stabilire la gratuità del test genomico.

Esso sarà effettuabile in tutti gli ospedali della Toscana ed è importante perché è in grado di stabilire in quali casi sia possibile effettuare o meno la chemioterapia. A breve la Giunta Regionale definirà le modalità di attuazione. Era una richiesta arrivata da tante associazioni: questo test infatti non è nei livelli essenziali di assistenza e dunque è ancora a pagamento. In Toscana non lo sarà più.

È un passo molto importante verso un sistema medico più imperniato sulla personalizzazione delle cure, che abbiano un minor impatto sulla qualità della vita dei pazienti.

Non sempre, infatti, è necessaria la chemioterapia per questa tipologia di tumore: alcuni studi dimostrano che se il tessuto tumorale presenta determinate caratteristiche molecolari, analizzabili appunto con i test genomici, è possibile seguire percorsi alternativi, come la sola terapia ormonale.

Abbiamo sancito un punto: l’accesso al test deve essere omogeneo e non deve dipendere più dal fatto che ce lo si possa permettere o meno. Non devono più esserci differenze dettate da motivi economici nella possibilità di cura. Dopo il potenziamento dell’attività della struttura di senologia dell’ospedale San Jacopo, un’altro atto concreto e importante per la salute delle donne.”