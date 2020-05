Ubriaco vandalizza le vie del centro, denunciato a Prato

Al culmine di una lite scaturita con un coetaneo per futili motivi, un giovane 24enne di Prato, in preda ai fumi dell’alcol, ha continuato a vagare per il centro storico e ha deciso di sfogare l’eccesso di adrenalina accanendosi contro dei vasi e delle fioriere poste ad ornamento di alcuni negozi della centrale via Garibaldi, distruggendole. Ha svuotato i cestini pubblici disperdendone il contenuto ovunque.

I fatti risalgono alla notte del 24 maggio scorso. I Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno immediatamente svolto tutti gli accertamenti necessari finalizzati all’identificazione del responsabile, riuscendo ad identificarlo e segnalarlo per il reato danneggiamento aggravato alla competente Procura di Prato.

Non è la prima volta che le vie del centro storico vengono fatte oggetto di atti di vandalismo o deturpamento, ma stavolta il responsabile dovrà risponderne all’Autorità Giudiziaria.